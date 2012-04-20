Один человек погиб, четверо обожжены в результате пожара в Приамурье (ВИДЕО)

//Происшествия

20 апреля 2012, 23:46 [ «Аргументы Недели. Благовещенск» ]

Фото с сайта vesti.ru

В амурском посёлке Тыгда в результате огромного пожара в пятницу один человек погиб ичетверо обгорели. Как сообщили в Управлении информации МЧС России, один пострадавший госпитализирован с ожогами, троим помощь оказана амбулаторно.

"АН" писали, что МЧС открыло "горячую линию" по пожару в Тыгде, где только жилых домов сгорело более 60.

Напомним, пожар начался на окраине посёлка Тыгда на территории пилорамы, практически одновременно вспыхнул трансфоматор на территории механизированного отряда. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 20-25 метров в секунду, пламя быстро распространилось. Всего в поселке насчитывается более 1000 домов.

В результате пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Пожарные отстояли от огня нефтебазу, на которой огонь удалось задушить в зародыше.

Сегодняшний пожар в амурском поселке стал самым крупным пожаром с начала этого года. В последнее время практически каждый день в населенных пунктах горят дома и причина этого не только природные пожары, но и пресловутый "человеческий фактор" — неосторожное обращение с огнем или бесконтрольное сжигание травы, когда при порывах ветра огонь моментально переходит на населенные пункты.