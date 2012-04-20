Оторвавшийся прицеп врезался в пассажирский автобус и убил 43 человека
20 апреля 2012, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
В многострадальном мексиканском штате Веракрус на востоке страны по меньшей мере 43 человека погибли и еще 20 получили ранения в результате автокатастрофы на шоссе "Аламо Потреро", сообщают в пятницу местные власти.
Во время движения трейлера от него отсоединилась платформа и обрушилась на пассажирский автобус, передает Интерфакс.
Отметим, что жители штата Веракрус наиболее страдают в Мескике от войн наркокортелей и спецопераций правительства по их уничтожению.