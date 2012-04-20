Более 120 человек погибли в катастрофе Боинга, среди них - молодожёны (ВИДЕО)

//Происшествия

20 апреля 2012, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта dawn.com/

После крушения в пятницу вечером авиалайнера Boeing 737-200 пакистанской авиакомпании Bhoja Airline найти хоть одного выжившего из, по уточнённым данным, 121 пассажира и 6 членов экипажа самолёта, нереально.

Есть опасения, что кроме находившихся на борту самолёта, погибли и жители домов на месте крушения.

Министр обороны Пакистана Хаудри Ахмед Мухар сообщил со ссылкой на доклад представителей службы гражданской авиации, что в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737-200 возле международного аэропорта имени Беназир Бхутто в Исламабаде погибли все люди, находившиеся на борту.

На борту самолета находились двое молодоженов - Саджад Ризви и Сания Аббас, которые отправились в столицу Пакистана из Карачи на медовый месяц.

"АН" писали, что Боинг, следовавший рейсом Карачи-Исламабад, в пятницу не дотянул до аэропорта прилёта десяток километров. Он разбился при попытке совершить посадку в международном аэропорту им. Беназир Бхутто.

Лайнер рухнул на пшеничное поле близ территории базы ВВС Пакистана Чаклала, примыкающей к международному аэропорту Исламабада. По информации пакистанского телеканала GEO-TV, крушение произошло перед самым приземлением, "боинг" не дотянул до аэропорта около 8 километров, со ссылкой на CNN передает Интерфакс.

Во время крушения в районе аэропорта был сильный ветер и дождь. Сообщается, что спасатели использовали фонарики в надежде найти выживших пассажиров, но безрезультатно.

По словам представителей спасательных служб, несмотря на дождь на месте падения немедленно вспыхнул пожар, полностью уничтоживший самолет. Как заявил представитель полиции Фазл Акбар, обнаружение выживших станет настоящим чудом.

Согласно предварительным данным, лайнер, выполнявший рейс BHO-213 из порта Карачи на юге Пакистана в Исламабад на севере страны, вылетел в 17:00 по местному времени (16:00 мск).

В пункт назначения самолет должен был прибыть в 18:50 (17:50).

По информации посольства России в Пакистане, россиян на борту самолета не было. В посольстве, впрочем, подчеркнули, что это предварительные данные.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в Пакистане летом 2010 года. 27 июля Airbus-321 второй по величине пакистанской авиакомпании Airblue, вылетевший также из Карачи и перевозивший 146 пассажиров и шестерых членов экипажа, разбился в горной местности в окрестностях исламабадского аэропорта им. Беназир Бхутто.

Расследование установило, что причиной крупнейшей в истории пакистанской авиации катастрофы стала ошибка командира экипажа, в сложных погодных условиях потерявшего ориентировку в пространстве, снизившегося ниже минимально безопасной высоты и отклонившегося от заданного маршрута. Сопутствующим фактором была признана плохая обстановка в экипаже, из-за которой командир воздушного судна не прислушался к предупреждениям второго пилота.