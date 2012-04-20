Эко-ЧП: рыба в Тереке напилась вусмерть осетинского спирта?

//Происшествия

20 апреля 2012, 20:30 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта chechnya.gov.ru

В Чеченской республике в Тереке накануне обнаружили большое количество мертвой рыбы на участке реки в районе села Знаменское Надтеречного района, граничащего с Республикой Северная Осетия-Алания.

Как сообщила служба Рыбнадзора Чеченской Республики, на 1 кв. метр водной поверхности всплыло около 18 мертвых рыб. Проход волны с дохлой рыбой продолжался в течение трех часов.

На место происшествия сразу же выехали специалисты и мобильная лаборатория Комитета Правительства ЧР по экологии.

По словам председателя комитета Ахмеда Джайрханова, взяты пробы воды для проведения ее анализа с целью установить причины гибели рыбы.

Результаты лабораторных исследований будут представлены Правительству ЧР. Руководитель главка Росприроднадзора по Чечне Лема Магомадов сообщил, что специалисты ведомства совместно с представителями прокуратуры Надтеречного района сформировали рабочую группу, которая занимается исследованием причин происшествия.

"Никаких предположений мы выдвигать не можем до тех пор, пока не произведена экспертиза воды. Как только лабораторные исследования будут завершены, мы озвучим официальную версию произошедшего", - сказал Магомадов, передает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Источник загрязнения может находиться в точке притока реки Малка - одного из главных правых притоков Терека. Управление североосетинского Росприроднадзора подключилось к поискам причин массовой гибели рыбы в реке на территории Чечни.

По предварительной информации, рыба могла погибнуть в результате произведенных сбросов в реку органических отходов при использовании технологических процессов спиртозаводами, которые расположены на территории Северной Осетии.

Массовое отравление рыбы у Знаменского происходит уже не в первый раз. В 2009 году рыба передохла после чистки шлюзов на Павлодольской плотине рябом с северо-осетинским Моздоком.

Между тем в чеченских реках водится даже такая редкая рыба как минога - вид, находящийся под угрозой уничтожения. В правом притоке Терека - Сунже она достигает длины 120 см и массы 3 кг.

Рыба, обитающая здесь, довольно разная. Проходящими рыбами в здешних водах считаются: лосось, осетр, кутум, севрюга, рыбец, шемая. А постоянно обитающими: голавль кавказский, подуст, щука, усач, красноперка, сазан, окунь, пескарь, судак, сом, линь, густера, уклея, белоглазка и другие.