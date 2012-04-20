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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На МКАДе ГАЗель столкнулась с военным грузовиком, погиб солдат-срочник

20 апреля 2012, 17:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Флото с сайта maps.yandex.ru
Флото с сайта maps.yandex.ru

В пятницу в районе столичного Измайлово на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги в районе 107 км в пятницу днем столкнулись автомобиль "ГАЗель" и грузовой "КамАЗ", перевозивший военнослужащих.

В результате грузовик с солдатами съехал в кювет и перевернулся. Один из военнослужащих срочной службы погиб, еще несколько получили ранения, машина после столкновения загорелась, сообщил источник в правоохранительных органах. Интерфакс, передавший информацию об этом инциденте, не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

ЛБ