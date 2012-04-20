Шестилетний мальчик-аутист бесследно пропал в Бурятии

//Происшествия

20 апреля 2012, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта suskburyatia.ru

В столице Бурятии вторые сутки ищут 6-летнего ребёнка, страдающего аутизмом. По факту его беззвестного исчезновения проводится доследственная проверка следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия.

"По предварительным данным установлено, что 18 апреля 2012 года около 19 часов ушел из дома по улице Пристанская, 2 "а" города Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся ребенок, 2005 года рождения, страдающий аутизмом.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление местонахождения мальчика, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСКР по РБ.