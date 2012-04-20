Вешние воды отрезали 30 посёлков от Саранска: рухнул бетонный мост (ВИДЕО)

//Происшествия

20 апреля 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Мордовии, более недели страдающей от подтопления, рухнул бетонный мост в Теньгушевском районе под напором паводковых вод. В результате обвала моста более 30 населенных пунктов оказались отрезанными большой водой от других районов республики.

Добраться до большей части района теперь можно только в объезд, через территорию соседней Рязанской области, отмечает ИТАР-ТАСС. Инцидент произошел на автодороге, связывающей столицу Мордовии Саранск с районным центром Таньгушево.

Напора воды не выдержала одна из пяти опор моста, в результате чего обрушились два мостовых пролета.

"АН" писали, что в Мордовии жертвой весеннего паводка стала 27-летняя жительница Краснослободского района. Следственные органы республики проводят проверку по факту ее трагической гибели в районе села Старое Синдрово.

Напомним, 14 апреля паводковыми водами в 34 населенных пунктах Мордовии были подтоплены 2 тыс. 133 дома. К 17 апреля подтопления жилых домов наблюдались в одном населенном пункте - в Петровске: 53 дома, в которых проживают 92 чел. Оставались подтопленными 8 низководных мостов и одна плотина. Перелит участок автодороги местного значения Пугачев–Перелюб.

К 20 апредяпик паводка в Мордовии преодолен, но от наводнения здесь страдают около 1800 человек. В 12 населенных пунктах до сих пор подтоплены более тысячи домов. Ущерб после ухода большой воды подсчитывают еще более 3 тысяч человек. Даже в Саранске под воду ушли более 300 жилых домов.