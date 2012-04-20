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20 апреля 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели. Благовещенск» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Амурской области по последним данным, в поселке Тыгда Магдагачинского района горит уже 65 жилых и хозяйственных построек. Пожарным пока не удается справиться с пламенем. Сейчас идет эвакуация людей.

"Огнем уже охвачено 46 жилых домов и пока пожар не локализован", — сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе регионального Управления МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

"АН" писали, что рядом со станцией Тыгда горят емкости с нефтепродуктами, ранее сообщалось о том, что горят 23 дома и 12 хозпростроек.

Напомним, пожар начался на окраине поселка Тыгда на территории пилорамы, практически одновременно вспыхнул трансфоматор на территории механизированного отряда. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 20-25 метров в секунду, пламя быстро распространилось. Всего в поселке насчитывается более 1000 домов.

На месте пожара работают девять автоцистерн, пожарный поезд. Еще 12 пожарных автомобилей выехали из подразделений ближайших населенных пунктов. Также к месту происшествия следуют пожарные поезда со станций Ушумун и Шимановск.

МЧС открыло горячую линию, по которой можно узнать всю последнюю информацию о ситуации в поселке, а также получить психологическую помощь. Номер телефона — 8-4162-539-999.