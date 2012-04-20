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20 апреля 2012, 15:35 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Кадр "Вести"

Минздрав Ставрополья опровергает информацию о внутриутробной гибели младенцев в связи с искусственным затягиванием родов врачами роддома Пятигорска, сообщили в пятницу в управлении по госинформполитике и массовым коммуникациям правительства края.

В ставропольском минздраве отметили, что младенческая смертность в роддоме Пятигорска даже ниже, чем по краю: если за прошлый год этот уровень по краю составлял 9 промилле, то в Пятигорске - 8,4.

При этом в прошлом году врачи Пятигорского роддома работали больше обычного, поскольку медучреждения соседних Кисловодска и Ессентуков были закрыты на капремонт.

Из 3 тысяч 312 принятых родов смертельным исходом закончились 28. Как подчеркнули в сообщении, каждый из этих случаев был тщательно изучен не только на медицинских советах на уровне самого учреждения, но и в краевом минздраве, передает ГТРК "Ставрополье" в пятницу.

В итоге пришли к выводу, что ни одну из этих смертей предотвратить было нельзя: большинство рожениц в предродовой период наблюдались не в Пятигорске, а некоторые и вовсе не стояли на учете в женской консультации.

"АН" писали, что 18 апреля следователи Ставрополья начали проверку информации о гибели в пятигорском роддоме за два месяца семерых детей вследствие умышленных действий акушеров.

Напомним, 17 апреля в сети Интернет появились сообщения о том, что в пятигорском роддоме у беременных женщин вымогают деньги, а если они отказываются платить, вводят им препараты, останавливающие роды. В результате в течение двух месяцев прошлого года якобы погибли семеро детей, так и не появившихся на свет.