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//Происшествия

В Иркутской области возбуждено дело по факту гибели подростка

20 апреля 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

 

В отношении директора Иркутской детско-юношеской спортивной горнолыжной школы Павла Слюнкина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

14 марта вечером на горнолыжной трассе базы отдыха села Олха в Шелеховском районе двое учащихся 11-го класса местной школы катались по склону на лыжах, в итоге один из подростков врезался в дерево и скончался на месте.
Проведенные специалистами исследования показали, что услуги, предоставляемые базой отдыха, не соответствуют требованиям безопасности. В частности, на опасных участках горнолыжной трассы отсутствовали защитные ограждения, которые должны были исключить столкновение с деревьями. Кроме того, перед каждым спортивным сезоном руководство школы должно получать разрешение местных санитарно-эпидемиологических учреждений на эксплуатацию объекта. Такого разрешения Иркутская детско-юношеская спортивная горнолыжная школа не имела.
ЕП

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