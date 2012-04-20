В Москве BMW столкнулся с маршруткой, пострадали 6 человек

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20 апреля 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали шесть человек. ДТП произошло на улице Борисовские пруды в районе дома 17 корпус 1. Легковой BMW столкнулся с "маршруткой".

Авария произошла днем в пятницу, 20 апреля. Столкнулись легковой BMW и "маршрутка" марки Mercedes.В результате пострадали шесть человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим.