В Нижегородской области произошел пожар в жилом доме, погибли 3 человека

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20 апреля 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижегородской области произошел пожар, унесший жизни трех человек. В результате пожара в частном жилом доме в деревне Шишадеево Починковского района погибли три человека, в том числе годовалый ребенок.

Сообщение о пожаре поступило в 09.40, спустя полчаса было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС России, площадь пожара составила 50 квадратных метров, передает РИА Новости. На месте происшествия были найдены трех погибших: мужчины 1983 года рождения, девочки 2005 года рождения и мальчика 2011 года рождения. По сведениям ведомства, еще одного ребенка спас сосед.