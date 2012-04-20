//Происшествия

20 апреля 2012, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются с происхождением надписи, порочащей Владимира Путина. Надпись была обнаружена накануне вечером на автомашине «Газель», стоящей на углу Морской набережной и Адмиральского проезда.

Автомобиль принадлежит жителю одного из домов на Морской набережной. Надпись была нанесена черной краской, передает Фонтанка.ру. Как выяснилось, сам хозяин автомобиля находился в Ленинградской области. Полицейские удалили надпись.