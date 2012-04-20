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20 апреля 2012, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Самарской области произошло частичное обрушение автомобильного моста. По данным МЧС России, в районе населенного пункта Кротовка в четверг обрушилась одна полоса автомобильного железобетонного моста.

Обрушение произошло на 80 километре автотрассы регионального значения Р-225 "Самара - Бугуруслан" в районе Кротовки. В настоящее время на месте обрушения выставлено оцепление. Также были подготовлены объездные пути по грунтовой дороге, передает РИА Новости. Общая длина объездного пути составляет 1,2 километра.