В проливе Лаперуза сгорела и затонула японская шхуна

//Происшествия

20 апреля 2012, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В проливе Лаперуза неподалеку от острова Сахалин сгорела и затонула японская рыболовецкая шхуна "Сию мару-18". Возгорание произошло в тот момент, когда судно находилось между Сахалином и Хоккайдо.

В настоящее время причина пожара устанавливается. Как отмечает Владивостокский спасательно-координационный центр, были спасены двое членов экипажа. Они были подобраны катером береговой охраны Японии, передает РБК. Японской стороне помощь РФ в спасении рыболовов не потребовалась.