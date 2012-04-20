На территории Забайкальского края действует 50 лесных пожаров

//Происшествия

20 апреля 2012, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Забайкальского края действуют 50 лесных пожаров на площади 27,8 тыс. га. По данным МЧС России, из них было локализовано 14 пожаров на площади 19 тыс. га. В регионе сохранялась серьезная лесопожарная обстановка.

За минувшие сутки в Забайкальском крае было зарегистрировано 79 очагов лесных пожаров. В тушении пожаров приняли участие почти 1,5 тыс. человек и 270 единиц техники, передает РБК. На конец дня удалось потушить 29 пожаров. С 26 марта в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. От возгорания удалось спасти Васильевский Хутор. Здесь сгорело 8 домов, здание почты. Четыре человека получили ожоги, из села были эвакуированы 80 местных жителей.