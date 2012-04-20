В Москве на балконе квартиры нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением

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20 апреля 2012, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на балконе квартиры одного из жилых домов на Комсомольском проспекте было найдено тело пенсионера с огнестрельным ранением. Инцидент произошел в четверг, 19 апреля.

Тело пенсионера было найдено в квартире дома Комсомольском проспекте, там же сотрудники правоохранительных органов обнаружили охотничье ружье. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту происшествия.