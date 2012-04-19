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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В центре Москвы задержали 5 человек за несанкционированную акцию на Тверской

19 апреля 2012, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сотрудники полиции задержали пять человек на Тверской улице. Они были арестованы за попытку проведения несанкционированного мероприятия. После профилактической беседы задержанных отпустили. 


Об этом сообщает пресс-служба московского ГУМВД. Пять граждан были задержаны "за попытку проведения мероприятия, не согласованного с органами исполнительной власти Москвы", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, среди участников акции была женщина с ребенком, передает РИА Новости. Женщину полицейские не задерживали.

ЕЛ

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