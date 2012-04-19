Боевик совершил самоподрыв в Кабардино-Балкарии

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19 апреля 2012, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Кабардино-Балкарии боевик совершил самоподрыв при попытке задержания. Участник незаконных вооруженных формирований подорвал себя в Чегеме вечером в четверг, 19 апреля.



Сотрудники правоохранительных органов проводили в Чегеме поисковые мероприятия оперативного характера. При попытке задержать члена НВФ боевик произвел самоподрыв, передает Интерфакс. Отмечается, что силовики в результате взрыва не пострадали.