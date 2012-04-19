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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В восточной части России действуют больше 100 очагов природных пожаров

19 апреля 2012, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

По данным МЧС России, в восточной части страны по-прежнему действуют 102 очага природных пожаров. Семь из них - крупные. Исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Пучков констатировал, что "в целом обстановка сложная и напряженная, но стабильная". 

"С завтрашнего дня мы начинаем комплексное воздействие по точкам, в том числе с применением авиации", - заявил Пучков. По его словам, с властями регионов, где остаются пожары, налажено полное взаимодействие, передает РБК. Дополнительная помощь для ликвидации последствий природных пожаров ведомству не требуется, отметил и.о. главы МЧС. 

ЕЛ

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