В восточной части России действуют больше 100 очагов природных пожаров

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19 апреля 2012, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

По данным МЧС России, в восточной части страны по-прежнему действуют 102 очага природных пожаров. Семь из них - крупные. Исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Пучков констатировал, что "в целом обстановка сложная и напряженная, но стабильная".

"С завтрашнего дня мы начинаем комплексное воздействие по точкам, в том числе с применением авиации", - заявил Пучков. По его словам, с властями регионов, где остаются пожары, налажено полное взаимодействие, передает РБК. Дополнительная помощь для ликвидации последствий природных пожаров ведомству не требуется, отметил и.о. главы МЧС.