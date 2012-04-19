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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Автомобиль сбил группу пешеходов на юго-западе Москвы

19 апреля 2012, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве автомобиль сбил группу пешеходов. Инцидент произошел на юго-западе города. Пострадавшие, среди которых есть дети, были госпитализированы. ДТП произошло на улице 26 Бакинских Комиссаров.

Сначала автомобиль сбил мужчину, после чего совершил наезд на женщину и четверых детей. По другим данным, были сбиты две женщины и пять детей, отмечает REGIONS.RU. В настоящее время подробности происшествия и количество пострадавших уточняются. На месте работают бригады "скорой помощи". 

ЕЛ

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