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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Волгограде нашли пять боеприпасов времен ВОВ

19 апреля 2012, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

За прошедшие сутки в Волгограде были найдены пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Всего с начала года в городе было обнаружено и обезврежено более 100 боеприпасов времен ВОВ. 

Как отмечает комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда, первая находка была сделана  около мемориальной стелы "Лысая гора", посвященной памяти воинов 64-й армии. В мирном переулке были найдены еще два снаряда калибра 76 мм, передает РБК. Также были найдены две минометные мины. Их обнаружили в Кировском районе на Промысловой улице. 

ЕЛ

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