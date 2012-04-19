В Волгограде нашли пять боеприпасов времен ВОВ

//Происшествия

19 апреля 2012, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

За прошедшие сутки в Волгограде были найдены пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Всего с начала года в городе было обнаружено и обезврежено более 100 боеприпасов времен ВОВ.

Как отмечает комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда, первая находка была сделана около мемориальной стелы "Лысая гора", посвященной памяти воинов 64-й армии. В мирном переулке были найдены еще два снаряда калибра 76 мм, передает РБК. Также были найдены две минометные мины. Их обнаружили в Кировском районе на Промысловой улице.