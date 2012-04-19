Пришлось осушить реку, чтобы найти утонувшего мальчика

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19 апреля 2012, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Спасателям сегодня удалось найти тело пропавшего 15 апреля в Хакасии двухлетнего мальчика. Для этого им пришлось осушить русло реки, куда он мог упасть. Малыш пропал в селе Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасии.

Он вместе со своим трехлетним братом ушел на улицу и, как предполагалось, упал в реку. Обследование реки результатов не принесло.

Тело ребенка нашли спустя сутки усердных поисков, в полукилометре от предполагаемого места падения в реку. Тельце вперемешку с мусором более чем на метр затянуло под береговую линию. Трое спасателей вытягивали тело практически из-под земли. Предложение временно осушить реку высказали местные жители, которые уже когда-то так делали, решая сельскохозяйственные проблемы. Русло реки было направлено в ближайшее болото с помощью трех искусственно созданных дамб.

В течение ночи ГУМЧС России по Хакасии организовало доставку к месту поиска необходимой тяжелой техники, и сегодня работы по перекрытию реки были проведены, сообщает РИА Новости.

По данным ГУМЧС, в поисках ребенка были задействованы 169 человек. В настоящий момент на месте происшествия работают следственные органы.