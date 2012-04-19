В Забайкалье прибыла колонна техники для тушения пожаров

//Происшествия

19 апреля 2012, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сложная ситуация с природными пожарами, как с лесными, так и со степными сложилась в Забайкальском крае. Колонна техники и специалистов в ночь на четверг отправилась из Улан-Удэ в Забайкальский край на помощь по тушению лесостепных пожаров.



За последнюю неделю от них пострадали несколько населенных пунктов. В настоящее время пожарные борются с огнем в двух поселках, угроза дальнейшего распространения огня в этих населенных пунктах миновала.

Колонну главного управления МЧС России по Бурятии из 11 единиц техники и 37 человек возглавляет начальник службы пожаротушения ЦУКС МЧС России по Бурятии капитан внутренней службы Павел Мамонтов. В 5.15 (23.15 мск) колонна прибыла в Петровск-Забайкальск, где отдыхала до 12.00 (6.00 мск), затем люди и техника распределены по местам тушения пожаров.

Всего за среду в Забайкальском крае зарегистрировано 76 очагов лесных пожаров на пройденной площади 10,4 тысячи гектара. На их тушение было задействовано 1,3 тысячи человек. На конец дня им удалось потушить 17 пожаров на площади 1,1 тысячи гектаров. На настоящий момент в лесах Забайкалья действуют 59 пожаров на площади 9,2 тысячи гектаров. Из них локализовано 17 пожаров на площади 2,2 тысячи гектара.

В регионе продолжает действовать режим ЧС, сообщает РИА Новости. Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на применение огня для очистки посевных полей и сенокосов, в том числе проведение профилактических выжиганий лесной подстилки и сухой травы. В районах с большим количеством палов данное распоряжение выполняется главами районов не в полном объеме. В регионе строго запрещено посещение лесов. Появление в лесной зоне, разжигание костров, проведение любых палов травы карается штрафами вплоть до 120 тысяч рублей. Запрещена любая хозяйственная деятельность в лесах и охота.



