Ураган срывает крыши в Крыму, двух девушек покалечило упавшими деревьями

//Происшествия

18 апреля 2012, 22:48 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта photo.allcrimea.net

В Украине ураганный ветер, обрушившийся на Крым, повалил около 100 деревьев, травмированы две жительницы Симферополя. С многочисленными переломами они доставлены в реанимацию, их состояние медики оценивают как стабильное.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация с погодными условиями в г. Симферополь, Симферопольском и Белогорском районах, где порывы ветра достигают 21 м/с. Как сообщается, в Симферополе с 4-этажного здания предприятия "Крымавтотранс" ветер сорвал кровлю общей площадью около 400 кв. м. По ул. Павленко в Симферополе обломки деревьев травмировали двух жительниц города - 22-х и 27-ми лет), сообщил центр связей с общественностью ГУ МЧС Украины в Автономной республике Крым.

В МЧС подчеркнули, что ураганный ветер не привел к серьезным авариям на системах электро- и газоснабжения Крыма. Согласно прогнозам, на ближайшие сутки по всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. Ожидается южный ветер с порывами до 15-20 м/с.