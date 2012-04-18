Девушка стала жертвой ЧП на горе Герцля в Иерусалиме, десятки людей в больнице

//Происшествия

18 апреля 2012, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

В Израиле в среду произошёл трагический инцидент. На горе Герцля во время подготовки к предстоящим церемониям по случаю Дня независимости обрушилась массивная осветительная установка. Несколько десятков человек получили ранения, состояние троих пострадавших оценивалось, как тяжелое, молодая женщина от полученных травм скончалась.

Точное число пострадавших в настоящее время неизвестно. По предварительным данным, речь идет о 10-20 человек.

По словам очевидцев, порывы ветра обрушили осветительную установку на людей, стоявших на сцене, где проводились репетиции. Большинство из них составляли военнослужащие. Многие из них, увидев, что установка падает, успели отбежать на безопасное расстояние, со ссылкой на радио "Коль Исраэль" передает портал Новости Израиля.

Осветительную установку над сценой на горе Герцля собирали в течение нескольких последних дней.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства происшествия. Возможно, вскоре будут допрошены работники компании, установившей осветительную установку. Информация уточняется.

Отметим, накануне празднования 64-й годовщины независимости Израиля, который в этом году приходится на 27 апреля, пройдут мероприятия Дня поминовения солдат, погибших в войнах за независимость в следующую среду. Каждый год к этому дню точно подсчитывают число евреев, погибших в арабо-израильских войнах и терактах с 1860 года, с 1860-го года, когда началось возвращение евреев в Эрец-Исраэль.

Гора Герцля, а также Хар хa-Зикарон (букв. "гора памяти") — холм и национальное кладбище в Иерусалиме, названное в честь Теодора Герцля, основателя современного политического сионизма. Могила Герцля находится на вершине холма. Яд ва-Шем, мемориал Холокоста, находится к западу от горы Герцеля.



Летом 1949 г. было решено, что необходимо кладбище для национальных деятелей и павших солдат ЦАХАЛ. Несколько лет спустя было решено хоронить полицейских и других сотрудников сил безопасности на горе Герцля.

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