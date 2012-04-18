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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На юго-западе Москвы образовалась дыра

18 апреля 2012, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Днем на юго-западе Москвы провалился асфальт, ЧП произошло в районе дома 10 на Новочеремушкинской улице. По предварительным данным, произошел провал грунта размером 1 метр на 1,5 метра.


На месте работают аварийные службы города.

НС

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