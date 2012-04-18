На юго-западе Москвы образовалась дыра

//Происшествия

18 апреля 2012, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Днем на юго-западе Москвы провалился асфальт, ЧП произошло в районе дома 10 на Новочеремушкинской улице. По предварительным данным, произошел провал грунта размером 1 метр на 1,5 метра.



На месте работают аварийные службы города.



