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//Происшествия

В Забайкалье горит крупный поселок, идет эвакуация (ВИДЕО)

18 апреля 2012, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Забайкальском крае лесной пожар перекинулся на поселок с населением более 3 тысяч человек. Главное управление МЧС по Забайкальскому краю сообщает, что сейчас идет эвакуация людей.


 Лесной пожар перешел на населенный пункт Нижний Цасучей в Ононском районе. В поселке расположено более 600 домов, в которых проживают 3272 человека. Горят два жилых дома. В тушении пожара, помимо пожарных, принимают участие  добровольцы.
Села Агинского Бурятского округа нынешней весной первыми в России стали жертвами огненной стихии. Пожар в Баян-Булаке, расположенном в 200 километрах от Читы, возник из-за пала степной травы в ночь с 12 на 13 апреля. Из поселка были эвакуированы 65 человек. Огнем уничтожено 12 жилых строений общей площадью более 770 квадратных метров. В их числе — три двухквартирных дома, в которых в 15 квартирах проживали 23 семьи.

НС

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