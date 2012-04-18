//Происшествия

18 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта partygorsk.com

В столице Южного федерального округа сотрудники следователи региона начали проведение проверки информации о гибели в пятигорском роддоме за два месяца семерых детей вследствие умышленных действий акушеров.

Поводом для доследственной проверки стал материал на одном из интернет-сайтов. Из него следует, что акушеры якобы вымогали у рожениц взятки в размере 20 тыс. рублей.

Женщинам, которые отказывались платить деньги, будто бы вводили лекарственные препараты, сдерживающие предродовые схватки, в результате чего наступала смерть неродившихся младенцев от удушения в утробе матерей.

Между тем в полиции эту информацию опровергают.

"Вероятно, СМИ что-то напутали, это данные за несколько лет, по каждому факту, естественно, проводилась проверка и принимались соответствующие меры", - сказал РИА Новости представитель ведомства.