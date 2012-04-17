В Воронеже произошла авария на теплотрассе

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17 апреля 2012, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронеже во вторник произошла авария на теплотрассе, в результате которой без горячего водоснабжения остались несколько тысяч жителей в двух районах города. Инцидент произошел в 9:00 по мск.

Произошел порыв на теплотрассе ТЭЦ-2 по улице Солнечая. Без горячей воды из-за аварии остались жители нескольких десятков домов по улицам Керамическая, Подклетенская, 9 января и проспекту Труда. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что водоснабжения нет в одном детском саду, частных домах, высотках двух районов города - Советского и Коминтерновского. По предварительным данным, пострадали около 3 тысяч человек.