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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Воронеже произошла авария на теплотрассе

17 апреля 2012, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронеже во вторник произошла авария на теплотрассе, в результате которой без горячего водоснабжения остались несколько тысяч жителей в двух районах города. Инцидент произошел в 9:00 по мск. 

Произошел порыв на теплотрассе ТЭЦ-2 по улице Солнечая. Без горячей воды из-за аварии остались жители нескольких десятков домов по улицам Керамическая, Подклетенская, 9 января и проспекту Труда. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что водоснабжения нет в одном детском саду, частных домах, высотках двух районов города - Советского и Коминтерновского. По предварительным данным, пострадали около 3 тысяч человек. 

ЕЛ

//картина дня

В мире

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