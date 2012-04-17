В Московской области поезд задавил трех человек

//Происшествия

17 апреля 2012, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области три человека погибли под колесами поезда. Инцидент произошел во вторник на 35 километре перегона станций Подольск-Силикатная. Отмечается, что в кривом участке пути поезд наехал на двух мужчин и женщину.

По предварительным данным, погибшие сидели на путях. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия, передает РИА Новости. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, в задачи которой входит проведение необходимых проверочных мероприятий.