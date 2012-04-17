В Туве без света остались 40 тысяч человек

//Происшествия

17 апреля 2012, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Туве 40 тысяч человек остались без электричества из-за отжига сухой травы. По информации компании ОАО "Тываэнерго", линии электропередачи были обесточены из-за произошедшего накануне вечером технологического сбоя.

Причиной аварии стали низовые пожары. Местные жители проводят отжиг травы. Последствия были частично устранены - в настоящее время без света остаются 11 населенных пунктов, передает РБК. В них, по данным компании, проживают 8 тысяч человек.