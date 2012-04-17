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17 апреля 2012, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области введен противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Такая мера была принята в связи с участившимися лесными пожарами.

Постановление, подписанное губернатором, запрещает проведение сельскохозяйственных палов, устанавливает круглосуточный режим дежурства на региональном пункте диспетчерского управления. Об этом сообщает РИА Новости. Также документ предписывает систематическое патрулирование особо охраняемых природных территорий.