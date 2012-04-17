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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Бывшего главу МВД Абхазии попытались арестовать, но не смогли

17 апреля 2012, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

При попытке ареста в собственном доме застрелился Асламбей Кчач - генерал милиции, бывший глава Министерства внутренних дел Абхазии, начальник охраны первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.


 Увидев сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли к его дому в Гагре, Кчач заперся. После того, как оперативники пролезли в дом через окно, они обнаружили тело генерала на кровати с пистолетом в руке, сообщает «Интерфакс».
Кчач подозревался в причастности к покушению на президента Абхазии Александра Анкваба.

НС

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