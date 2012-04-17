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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве автомобиль столкнулся с трамваем

17 апреля 2012, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве автомобиль столкнулся с трамваем. Инцидент произошел днем во вторник, 17 апреля, на северо-востоке города. Авария произошла на Северянинском путепроводе, в результате погиб один человек. 

Трамвай №17 столкнулся с легковым автомобилем в районе торгово-развлекательного центра "Золотой Вавилон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что от полученных травм скончался человек, который находился в автомобиле. 

ЕЛ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

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