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17 апреля 2012, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве автомобиль столкнулся с трамваем. Инцидент произошел днем во вторник, 17 апреля, на северо-востоке города. Авария произошла на Северянинском путепроводе, в результате погиб один человек.

Трамвай №17 столкнулся с легковым автомобилем в районе торгово-развлекательного центра "Золотой Вавилон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что от полученных травм скончался человек, который находился в автомобиле.