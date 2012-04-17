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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Ставрополье студентка колледжа повесилась на ремне от плаща

17 апреля 2012, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае повесилась студентка колледжа. По предварительным данным, 17-летняя девушка повесилась на ремне от плаща 15 апреля. Инцидент произошел в селе Курсавка в Андроповском районе. 

Как отмечает Следственный комитет, с места происшествия был изъят личный дневник девушки, в котором сообщается о неприязненных отношениях с родителями, передает Интерфакс. Отмечается также, что незадолго до смерти покончившая с собой девушка призналась в любви парню, который не ответил ей взаимностью, сообщив об отношениях с ее бывшей подругой. В настоящее время проводится проверка по факту суицида. 

ЕЛ

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