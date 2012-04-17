На Ставрополье студентка колледжа повесилась на ремне от плаща

//Происшествия

17 апреля 2012, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае повесилась студентка колледжа. По предварительным данным, 17-летняя девушка повесилась на ремне от плаща 15 апреля. Инцидент произошел в селе Курсавка в Андроповском районе.

Как отмечает Следственный комитет, с места происшествия был изъят личный дневник девушки, в котором сообщается о неприязненных отношениях с родителями, передает Интерфакс. Отмечается также, что незадолго до смерти покончившая с собой девушка призналась в любви парню, который не ответил ей взаимностью, сообщив об отношениях с ее бывшей подругой. В настоящее время проводится проверка по факту суицида.