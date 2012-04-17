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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Камчатском крае перевернулось судно на воздушной подушке

17 апреля 2012, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Камчатском крае перевернулось пассажирское судно на воздушной подушке. На борту находились 14 человек, семь из них получили травмы и были эвакуированы на вертолете. 

По предварительным данным, судно ударилось одним из бортов при попадании во вскрывшийся ручей, в результате произошел крен. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пятеро пострадавших от госпитализации отказались, еще двое с тяжелыми переломами были доставлены в одну из местных больниц.

ЕЛ

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