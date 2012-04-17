Похитительница 7-летнего Ильи Ярополова попала в психбольницу

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17 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Фото с сайта gulyaev.ucoz.ru

В Пермском крае 19-летнюю девушку, которая в марте похитила семилетнего Илью Ярополова из детского садика в городе Краснокамск, положили во вторник на медицинское обследование в психиатрическую больницу.

"В ходе расследования уголовного дела у следствия возникли обоснованные сомнения в психическом здоровье 19-летней подозреваемой, похитившей мальчика, в связи с чем 17 апреля 2012 года она помещена в психиатрический стационар для производства комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - сообщает СУ СКР по Пермскому краю во вторник.

"АН" писали, что 27 марта, неизвестная девушка днем забрала из садика в Краснокамске мальчика. Мама, как обычно, пришла за своим малышом и обнаружила, что ее сын ушел с чужим человеком. Она написала заявление в полицию. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Ребёнка объявили в федеральный розыск, заведующую детсадом уволили с работы.

1 апреля Илья Ярополов был найден в Перми на остановке общественного транспорта. после анонимного звонка.

13 апреля мировой суд в городе Краснокамске Пермского края приговорил похитительницу Илью Ярополова, к 6 месяцем исправительных работ за мошенничество: 19-летняя девушка, которая потеряла мать в несовершеннолетнем возрасте, незаконно получала пособие по потере кормильца. Она поступила в образовательное учреждение, что давало ей право получать деньги до 23 лет. Но, бросив учебу, девушка не сообщила об этом, продолжая получать средства. Мошенничество было выявлено Пенсионным фондом, специалисты которого подали на нее в суд.

Расследование началось еще до того, как из детсада в Краснокамске был похищен Илья Ярополов. В суде подчеркнули, что данное дело никак не влияет на ход следствия по похищению мальчика.