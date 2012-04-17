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//Происшествия

Девушек унесло потоком воды на затопленной дороге в Мордовии, одна погибла

17 апреля 2012, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.sarbc.ru
Фото с сайта news.sarbc.ru

В Мордовии жертвой весеннего паводка стала двадцатисемилетняя жительница Краснослободского района. Следственные органы республики проводят проверку по факту ее трагической гибели в районе села Старое Синдрово.

"Группа молодых людей вечером 12 апреля приехала в гости в село Старое Синдрово на такси. Подъехав к затопленному участку дороги, они вышли из машины и перешли его пешком",  - сообщил  следователь Краснослободского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Мордовии Дмитрий Мартынов, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".

По его словам, позже молодые люди вызвали такси, чтобы вернуться домой. Когда они шли по затопленной дороге к машине, две молодые женщины пропали из поля зрения таксиста и сопровождавшего их молодого человека.

"Одну женщину им все же удалось спасти, а вторую унесло потоком воды", - рассказал следователь. Тело молодой женщины было обнаружено спустя несколько часов в пойме реки Сивинь.

Отметим, что по состоянию на 7 утра вторника подтопления жилых домов наблюдаются в одном населенном пункте - в Петровске, сообщает пресс-служба регуправления МЧС. В зоне подтопления находятся 53 дома, в которых проживают 92 чел.

Остаются подтопленными 8 низководных мостов и одна плотина. Перелит участок автодороги местного значения Пугачев–Перелюб.

"АН " писали, что 14 апреля паводковыми водами в 34 населенных пунктах Мордовии были подтоплены 2 тыс. 133 дома.

ЛБ

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