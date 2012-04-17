Пять человек пострадали в результате серьезного ДТП в Санкт-Петербурге

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17 апреля 2012, 10:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге произошло ДТП: на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы столкнулись троллейбус и грузовой автомобиля Scania, в результате аварии госпитализированы пять человек.

Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняет, что сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного "01" сегодня, 17 апреля около 6:00 мск.

Состояние пяти пострадавших не уточняется.