Чиновник и два бизнесмена подозреваются в хищении полумиллиарда рублей

//Происшествия

17 апреля 2012, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

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Выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в хищениях средств федерального бюджета, выделенных ОАО «Росагролизинг» в период 2007-2009 годов, ущерб составил более полумиллиарда рублей, сообщается на сайте Департамента экономической безопасности ( ДЭБ ).





В отношении подозреваемых – генерального директора ООО «Межрегионторг+» Бурдовского Сергея Ионовича, генерального директора ООО «Липецкагротехсервис» Коняхина Игоря Анатольевича и директора департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства РФ Донских Олега Викторовича (в 2007-2009 годах возглавлял одно из территориальных подразделений ОАО «Росагролизинг», а также являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих организаций) – возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Противоправная схема реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки товаров, бюджетные средства выводились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переправлялись аффилированным организациям или обналичивались. Вместе с тем составлялись фиктивные документы о якобы произведенных поставках.

Проверяется информация о том, что в период с 2007 по 2009 годы организациями, подконтрольными подозреваемым, от ОАО «Росагролизинг» получено более 4 млрд. руб.

Ключевая роль в деятельности организованной группы принадлежала Донских О.В., считает следствие, именно Донских договаривался о выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также договаривался о сокрытии фактов отсутствия оборудования.

В настоящее время двое фигурантов, Бурдовский Сергей Ионович и Коняхин Игорь Анатольевич арестованы.

После их задержания Донских О.В. срочно оформил внеплановый отпуск, а затем направил в Минсельхоз России документы об увольнении по собственному желанию.

В ходе обыска загородного дома Донских О.В., расположенного в элитном пригороде Липецка, обнаружен незарегистрированный пистолет системы «Наган», пригодный для стрельбы боевыми патронами.

Гражданину Донских Олегу Викторовичу заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Если вы располагаете информацией о его местонахождении, просим сообщить в ГУЭБиПК МВД России по телефону: 8-926-377-30-32.