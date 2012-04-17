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//Происшествия

Чиновник и два бизнесмена подозреваются в хищении полумиллиарда рублей

17 апреля 2012, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

www.shakhty.su
www.shakhty.su

 

Выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в хищениях средств федерального бюджета, выделенных ОАО «Росагролизинг» в период 2007-2009 годов, ущерб составил более полумиллиарда рублей, сообщается на сайте Департамента экономической безопасности ( ДЭБ ).

В отношении подозреваемых – генерального директора ООО «Межрегионторг+» Бурдовского Сергея Ионовича, генерального директора ООО «Липецкагротехсервис» Коняхина Игоря Анатольевича и директора департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства РФ Донских Олега Викторовича (в 2007-2009 годах возглавлял одно из территориальных подразделений ОАО «Росагролизинг», а также  являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих организаций) – возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Противоправная схема реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки товаров, бюджетные средства выводились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переправлялись аффилированным организациям или обналичивались. Вместе с тем составлялись фиктивные документы о якобы произведенных поставках.
Проверяется информация о том, что  в период с 2007 по 2009 годы организациями, подконтрольными  подозреваемым,  от ОАО «Росагролизинг» получено более 4 млрд. руб.
Ключевая роль в деятельности организованной группы принадлежала Донских О.В., считает следствие, именно Донских договаривался о выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также договаривался о сокрытии фактов отсутствия оборудования.
В настоящее время двое фигурантов,  Бурдовский Сергей Ионович и Коняхин Игорь Анатольевич арестованы.
После их задержания Донских О.В. срочно оформил внеплановый отпуск, а затем направил в Минсельхоз России документы об увольнении по собственному желанию.
В ходе обыска загородного дома Донских О.В., расположенного в элитном пригороде Липецка, обнаружен незарегистрированный пистолет системы «Наган», пригодный для стрельбы боевыми патронами.
Гражданину Донских Олегу Викторовичу заочно предъявлено  обвинение, он объявлен в розыск. Если вы располагаете информацией о его местонахождении, просим сообщить в ГУЭБиПК МВД России по телефону: 8-926-377-30-32.
ЕП

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