Инспектор ДПС на личной машине врезался в маршрутку: 8 человек в больнице

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17 апреля 2012, 09:33 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Башкирии 8 человек пострадали в результате лобового столкновения пассажирского микроавтобуса с личным автомобилем полицейского республиканской Госавтоинспекции "Шкода Октавиа" в Туймазинском районе.

16 апреля утром на 6-м км автодороги Туймазы-Октябрьский 32-летний инспектор полка ДПС республиканского ГИБДД в нерабочее время за рулем личной автомашины "Шкода Октавия" выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка врезалась в движущийся во встречном направлении микроавтобус "Мерседес", принадлежащим ГУП "Башавтотранс", в салоне которого находились 18 пассажиров, рассказали в пресс-службе республики, передает Интерфакс.

При лобовом столкновении телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля и 6 пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу.

Состояние госпитализированного сотрудника ДПС оценивается как тяжелое, он помещен в реанимацию. Еще 8 пассажирам микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте происшествия.