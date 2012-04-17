Повесилась семиклассница в квартире опекунов в Абакане

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17 апреля 2012, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта event.mirnews.ru

В Хакассии накануне 13-летняя девочка ученица седьмого класса абаканской школы найдена повешенной в квартире своих родственников-опекунов на поясе на турнике. Органы СУ СКР по республике проводят проверку по факту суицида.

По предварительным данным, девушка проживала у своих родственников - дяди и тети, которые оформили над ней опекунство.

"В понедельник семиклассница не пошла на урок русского языка, который в расписании стоял последним, и ушла домой, сославшись на плохое самочувствие. Придя домой, девушка сказала двоюродному брату, что плохо себя чувствует, мальчик ушел на тренировку, а девушка осталась дома", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Хакасии, передает Интерфакс.

Когда пришли опекуны девушки домой после работы, то не смогли открыть дверь в квартиру, которая была закрыта изнутри. Тогда мужчина перелез через балкон и, проникнув в квартиру, обнаружил девушку повесившейся в коридоре на турнике с помощью пояса.

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