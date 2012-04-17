На фермерском поле найдены мины и снаряды времен сталинградской битвы (ВИДЕО)
17 апреля 2012, 08:04 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В Волгоградской области нашли арсенал времен сталинградской битвы в Великой Отечественной войне: более ста немецких мин и снарядов. Как предполагают, боеприпасы нашли черные копатели, но доставать их не стали.
Местный житель случайно увидел, что на фермерском поле всего в двух километрах от поселка Кузьмичи лежат какие-то ящики. Как потом выяснилось, в них были снаряды.
В ближайшее время туда приедут саперы, сообщает канал "Россия 24". Сейчас эту территорию огородили.
ЛБ