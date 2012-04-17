Возможно все рабочие извлечены из-под завалов рухнувшего дома (ВИДЕО)

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17 апреля 2012, 07:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

На юге Москвы спасатели извлекли из-под завалов, возможно, всех рабочих обрушившегося здания в районе Нагатинского парка, но поисковые работы продолжаются. Об этом сообщил замначальника столичного Управления МЧС Илья Денисов.

Ранее сообщалось, что в ночной смене работали 17 человек, извлечены 12.

"Визуальный осмотр показал, что пострадавших нет", — сказал он. Тем не менее работы по поиску возможных пострадавших продолжаются, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. Кинологические расчеты продолжают работу, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что уголовное дело возбуждено правоохранительными органами по факту обрушения здания на юге Москвы, в Проектируемом проезде, 4062. По данным МЧС, при обрушении здания погиб один рабочий и 11 пострадали, Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.

В поисковой операции и в разборе завалов задействованы 260 человек, среди них 140 сотрудников МЧС, включая специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, а также тяжелая техника.

Денисов уточнил, что все пострадавшие - рабочие.

"Они получили черепно-мозговые травмы, сдавленные травмы и травмы глаз", — сказал он. Денисов также сообщил, что обрушение произошло во время заливки перекрытий жидким бетоном, общая площадь обрушения составила 2,5 тысячи квадратных метров.