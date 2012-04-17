Охранник ювелирного магазина в центре Москвы застрелился на дежурстве

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17 апреля 2012, 07:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта fotki.yandex.ru

В Москве в ночь на вторник охранник ювелирного магазина "Престиж Голд", расположенного в центре столицы, застрелился из служебного пистолета на дежурстве. На месте ЧП была найдена предсмертная записка.

"В ювелирном салоне по адресу улица Большая Садовая, д.2/46, стр.1 в помещении мониторной комнаты, выстрелив из служебного пистолета себе в рот, покончил жизнь самоубийством охранник", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

"В Москве охранник работал вахтовым методом, сам он из Краснодарского края", - отметил источник.

По его словам, по данному факту правоохранительными органами проводится проверка.