Вандал разрисовал красной краской стены Успенского собора в Хабаровске

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17 апреля 2012, 07:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото с сайта iatp.ael.ru

В Хабаровске в ночь на вторник красной краской вандал изрисовал стены Успенского собора в центре города на Комсомольской площади. Сотрудники полиции и ГИБДД задержали в Хабаровске виновного молодого человека.

"Молодой человек, подозреваемый в совершении данного преступления, задержан. Ведет он себя неадекватно, возможно, сказывается весеннее обострение", - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, передает агентство "Интерфакс-Дальний Восток".

По данным полиции, на стенах храма красной краской были нарисованы символы, не имеющие отношения к православию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дело по факту вандализма.