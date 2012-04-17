Умер в реанимации один из рабочих, извлечённых из-под завалов рухнувшего здания

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17 апреля 2012, 07:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве один из рабочих, извлеченных спасателями из обрушившегося здания на юге Москвы возле парка Нагатинская пойма, от полученных травм скончался. Состояние еще двоих оценивается как крайне тяжелое.

Информацию о втором скончавшемся, появившуюся в СМИ, ГУ МЧС России по Москве отрицает.

"По данным Центра экстренной медицинской помощи, при обрушении погиб один человек, личность и возраст которого устанавливаются, скончавшийся при проведении реанимационных мероприятий, еще один человек отказался от госпитализации. Остальные десять находятся в больницах", - сказал представитель пресс-службы столичного управления МЧС, передает Интерфакс.

Площадь обрушения строящегося пяти-шестиэтажного здания по адресу Проектируемый проезд, 4062, расположенном возле парка Нагатинская пойма, составляет около 500 кв. метров. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

"АН" писали, что во втором часу ночи в понедельник рухнуло 5-6 этажное здание строящегося бизнес-центра, под завалами оказалось 17 рабочик, 8 из них извлечены из-под завалов.