На юге Москвы рухнуло здание: 8 рабочих извлечены из-под завалов, 9-х ищут

//Происшествия

17 апреля 2012, 02:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта scan-interfax.ru

В Москве спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося ночью во вторник строящегося бизнес-центра на юге столицы восьмерых пострадавших. Продолжаются поиски еще девятерых, так как в ночной смене, со слов администрации, работали 17 человек.

Строящееся здание бизнес-центра высотой в 6-7 этажей в Проектируемом проезде, расположенном возле парка Нагатинская пойма, рухнуло полностью. На место ЧП прибыло несколько бригад спасателей и пожарных, а также около 10 бригад скорой.

"Спасатели извлекли восьмерых человек, это рабочие, они переданы медикам для осмотра", - сказал систочник в правоохранительных органах.

Площадь обрушения составила около 2500 кв. метров. На месте происшествия организован штаб поисковых работ.