На западе Москвы водитель умер за рулём, разбились 6 машин (ВИДЕО)

//Происшествия

17 апреля 2012, 00:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

На западе Москвы в понедельник произошла крупная авария на Кутузовском проспекте, в районе Славянского бульвара. От места столкновения в обе стороны вытянулись огромные пробки. Нормализовалось движение только к вечеру.

По предварительной версии, причиной аварии, в которой столкнулись 6 автомобилей, стал сердечный приступ. 75-летней водитель Skoda Fabia потерял сознание прямо во время движения и на скорости 100 километров в час вылетел на "встречку".

Первым приняло удар на себя колесо Toyota Land Cruiser, от удара оно оторвалось, и огромный внедорожник потерял управление. Его отбросило в соседний ряд, где джип поочередно врезался в Mitsubishi, Cadillac и вазовскую "девятку". Skoda успела под углом влететь в Mercedes и замерла.

В районе аварии, на Кременчугской улице, а этом месте она пересекает и Славянский бульвар и Кутузовский проспект, в обе стороны на несколько часов образовались многокилометровые пробки до самого МКАДа.

"На месте работала следственно оперативная группа, которая будет устанавливать ответственность каждого участника ДТП в произошедшем. Могу единственное сообщить, что в районе пяти часов движение было полностью восстановлено, и сейчас оно идет в рабочем режиме", — сообщил начальник седьмого отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Артем Иванов, передают "Вести".

Пенсионера, водителя Skoda, зажало в салоне. Его пришлось извлекать с помощью спецоборудования. Но, несмотря на усилия спасателей, он вскоре скончался в машине скорой помощи. Еще троим пострадавшим понадобилась госпитализация, в том числе и ребенку. Еще повезло, что вовремя сработали подушки безопасности. В итоге из шести автомобилей ни один не уехал с места аварии своим ходом.

Несмотря на озвученную предварительную версию — сердечный приступ у водителя Skoda — виновника ДТП назовут только после окончания следствия.